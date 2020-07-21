Sancaktepe şans tanımadı

2.Lig Play-Off’ta dün oynanan karşılaşmada Sancaktepe FK, Hekimoğlu Trabzon engelini 3-1’lik skorla aştı, yarı final biletini cebine koydu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada İstanbul ekibi 57’de Can Erdem’in vuruşuyla öne geçti. 63’te Alaatin Hamza Ok penaltı vuruşundan kaydettiği golle Sancaktepe’nin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. 84’te oyuna sonradan giren Caner’in golüyle umutlanan taraf Hekimoğlu oldu. Ancak beraberlik için rakip kaleye yüklendiği anlarda savunmada verilen açıkta kırmızı kart gören kaleci Batuhan’ın yerine Hekimoğlu’nda 3 değişiklik hakkı kullanıldığı için kaleye 90+1’de Talha Yazgan geçti. 90+4’te Ahmet skoru belirledi: 3-1: Sancaktepe cuma günü Manisa ile finale kalmak için karşılaşacak.