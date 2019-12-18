Sanayispor- Halspor: 2- 1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Süper Amatör Lig mücadelesi veren Sanayispor, Halspor'u 2- 1 mğalup etti.

Antalya 1. Amatör Küme 2. Grup'ta 13 puanla 5'inci sırada bulunan Antalya Sanayispor, ligde 4'üncü sırada 18 puanlı Halspor ile karşılaştı. Zeytinköy 2. Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısını Halspor 45. dakikada Yalçın'ın golüyle 1-0 önde kapadı. Sanayispor ikinci yarıya hızlı başladı. Takımın teknik sorumlusu Adnan İmirgi'nin oğlu Yavuzcan İmirgi, 49 ve 66'ncı dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyen teknik sorumlu Adnan İmirgi, “Önümüzdeki hafta Kaş deplasmanına gideceğiz. Kalan 7 haftalık periyodu geride bırakarak play off oynamak istiyoruz. Bize destek veren Sanayi esnafı ve sponsorumuz Ada Honda'ya teşekkür ediyorum. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz" dedi.

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