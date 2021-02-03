Devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan Championship'te mücadele eden QPR'den sezon sonunda değil, bonservis bedeli ödenerek erken alınan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'deki ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıktı. İlk olarak Sarı-Lacivertliler adına 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinin son yarım saatinde sahne alan Samuel'i teknik direktör Erol Bulut, sağ kanatta oynattı. Maça son derece etkili başlayan ve Hatay savunmasına zor anlar yaşatan 23 yaşındaki futbolcu, 26. dakikada rakip oyuncuyu enfes bir hareketle geçtikten sonra ceza sahası içine ortasını yaptı.

67'de Ferdi'ye bıraktı

Onun ortasında kafayı vuran Thiam'ın topunda kaleciye çarpan top tekrar Senegalli futbolcuya çarparak ağlarla buluştu. İleride arkadaşlarına birçok fırsat yaratan Samuel, 67. dakikada ise yerini Ferdi'ye bıraktı. İngiliz oyuncunun, derbide de Galatasaray'a karşı sahada olması bekleniyor.