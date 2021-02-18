Samuel Johnson, Türk futbol tarihinin önmeli futbolcuları arasında yer almıştır. Eski bir mili futbolcu olan Samuel Johnson, futbol kariyerine Gana devletinin Hearts of Oak takımında başlamıştır. Başarılı futbolcu daha sonraki süreçte Avrupa'ya gelerek Yunan Kalamata ve Belçika'da RSC Anderlecht takımlarında forması giymiş ve önemli başarılara imza atmış olan bir sporcu olma niteliğini elde etmiştir. Başarılı futbolcu, forma giydiği süreçlerde orta sahada görev almıştır.

Samuel Johnson kimdir, nereli?

1998 ve 1999 futbol sezonu öncesinde Gaziantepspor'a transfer olan Samuel Johnson, bu tranferin ardından 2007 tarihinde futbolu bırakma kararı alıncaya kadar olan süre boyunca Süper Lig'de forma giymiştir. 1,82 boyundaki futbolcu dünyaya geldiği ülke olan Gana'nın kenti Accra doğumludur.

Samuel Johnson kaç yaşında?

Türkiye futbolunun öne çıkan kulüplerinden biri olan Gaziantepspor'da bir sezon boyunca forma giyen Ganalı futbolcu Samuel Johnson, daha sonra dört büyüklerden biri olan Fenerbahçe spor kulübüne transfer olmuştur. Samuel Johnson, Fenerbahçe spor kulübünde geçirmiş olduğu 4 sezon boyunca bir lig şampiyonluğu yaşamış ve futbol kariyerinde çok önemli bir başarıya imza atmayı başarmıştır.

Futbol tarihinde geçen başarılı futbolculardan biri haline gelmiş olan Samuel Johnson hakkında en çok merak edilen konulardan biri de yıldız futbolcunun yaşı olmaktadır. 25 Temmuz 1973 yılında dünyaya gelmiş olan futbolcu 47 yaşındadır.

Samuel Johnson Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine ülkesi olan Gana'nın Hearts of Oak takımında başlayan Samuel Johnson, 1998 ve 1999 tarihli futbol sezonu öncesinde Gaziantepspor'a transfer olmuş ve futbol kariyerini sonlandıracak olduğu 2007 tarihine kadar futbol kariyerini Süper Lig'de geçirmiştir. Süper Lig'de forma giydiği süre boyunca yıldız futbolcu Gaziantepspor'da geçirmiş olduğu bir sezonun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve Fenerbahçe'de geçirdiği 4 sezon boyunca bir lig şampiyonluğu elde etmiştir.

Ganalı yıldız futbolcu daha sonra eski takımı olan Gaziantepspor'a geri dönmüş dönen ve yine bir sezon sonra takımdan ayrılmıştır. Ancak bu kez Kayserispor'a transfer olan yıldız futbolcu bu spor kulübünde 3 sezon boyunca forma giymiştir. 2006 - 2007 sezonu sonunda da futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Samuel Johnson futbolu ne zaman bıraktı?

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak tarihe adını yaldızlı harflerle yazdıran bir isim olan Samuel Johnson ile alakalı olarak en merak edilen konu başlıklarından biri de yıldız futbolcunun 2021 yılında hangi takımda oynadığıdır. Son olarak Kayserispor formasını giyen Ganalı futbolcu 2006 ve 2007 tarihleri arasındaki futbol sezonu sonunda futbol kariyerine son vermiştir.

Ganalı yıldız futbolcu ile alakalı olarak merak edilen pek çok konun varlığı söz konusudur. Bu konulardan biri de başarılı bir futbol kariyerini tamamlamış olan Samuel Johnson'ın maaşı ne kadar sorusunun yanıtı olmaktadır. Futbol kariyerini bitirmiş olan ve artık emekli eski bir futbolcu olarak hayatını sürdürmekte olan Samuel Johnson'ın aldığı maaş ile alakalı olarak herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Samuel Johnson Profesyonel Futbol Kariyeri Boyunca Kaç Gol Atmıştır?

Son derece parlak bir futbol kariyerini geride bırakan Yıldız futbolcu Samuel Johnson, profesyonel bir futbolcu olarak forma giydiği süreç boyunca 351 maçta top koşturmuş ve kaleye attığı topların ise 43'ü gol olmuştur. Bu futbolcu açısından önemli sayılabilecek bir gol sayısı olarak tarihe geçmiş durumdadır.

Samuel Johnson Milli Takım Kariyerinde Kaç Gole İmza Atmıştır?

Gana takımı, tarihinde 4 kez Afrika Uluslar Kupasını kazanma başarısı elde etmiş olan bir futbol takımı olmuştur. Ayrıca Gana milli takımı FIFA Dünya Kupası tarihinde bir çeyrek final maçında oynamış olan üçüncü Afrika takımı olma unvanına sahiptir. Samuel Johnson, Gana milli futbol takımı olan Gana'yı ulusal karşılaşmalarda temsil eden futbolcular arasında yer alan bir isimdir.

Futbolcu, düzenlenmiş olan 44 Gana milli takım maçında forma giymiş ancak çıkmış olduğu bu maçların hiç birinde gol atma şansını yakalayamamıştır. Bu kapsamda Samuel Johnson milli takım kariyerinde kaç gole imza atmıştır sorusunun yanıtı 0 gol'dür. Ganalı futbolcu profesyonel futbol kariyerinde gösterdiği başarının aynısını ne yazık ki milli takım kariyerinde gösterememiştir.