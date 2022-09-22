Türkiye’de Antalyaspor ile Konyaspor formaları da giyen ve şu sıralarda Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Samuel Eto’o’nun unvanını kaybedebilir. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Kamerunlu futbol adamının, Barcelona'da oynarken işlediği vergi kaçakçılığı cezası yüzünden Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı görevi ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığı tehlikeye girdi.

3.8 milyon Euro cezaya çarptırıldı

Barcelona formasını giydiği 2006 ve 2009 yılları arasında vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Samuel Eto’o, ilk olarak 1.8 milyon Euro ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan itirazlar neticesinde 3.8 milyon Euro’ya çevrilen ceza, Samuel Eto’o’yu kurtarmadı.





FIFA konuyu dikkate aldı

Samuel Eto’o’ya muhalefet yapan bir grup tarafından konunun peşi bırakılmazken, Anti-Eto'o Frond Başkanı Guibai Gatama’nın FIFA’ya gönderdiği talebin dikkate alındığı ve Samuel Eto’o’nun federasyon başkanlığının düşürülebileceği öne sürüldü. Federasyon başkanlığının ardından Kamerun Cumhurbaşkanı olmayı amaçlayan Samuel Eto’o’nun bu hedefinin de vergi kaçakçılığı cezası sebebiyle gerçekleşemeyebileceği de iddialar arasında yerini aldı.

Antalyaspor ve Konyaspor’da oynadı

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımların formalarını giyen Kamerunlu yıldız, Türkiye’de de Antalyaspor ve Konyaspor adına mücadele verdi. Kariyeri boyunca 724 resmi maçta 362 gol kaydeden Kamerunlu efsane, Antalyaspor ile 77 maçta 44 gol, Konyaspor ile de 14 maçta 6 gole imza attı. (Ajansspor)



