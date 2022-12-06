2022 Katar Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan Brezilya - Güney Kore maçının çıkışında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsane futbolcu Samuel Eto'o skandal bir olaya imza attı.

ETO'O MAÇ ÇIKIŞI YOUTUBER'A SALDIRDI

Son 16 Turu için dün akşam 974 Stadyumu'nda oynanan Brezilya - Güney Kore maçını, Samuel Eto'o da tribünden takip etti. Fransız La Opinion, Brezilya'nın 4-1 kazandığı maçın çıkışında Samuel Eto'o'nun Cezayirli bir Youtuber'a saldırdığı görüntüleri paylaştı.

BİR ANDA ÜZERİNE SALDIRIYOR

Görüntünün başında maçtan çıkan Eto'o'nun taraftarla fotoğraf çektirdiği görülüyor. Daha sonra elinde kamerasıyla kadraja adı Said Mamouni olduğu öğrenilen Cezayirli bir Youtuber kadraja giriyor. Kısa süre sonra yaşanan bir diyalog üzerine adeta çılgına dönen Eto'o bir anda Cezayirli Youtuber'ın üzerine yürümeye başlıyor.

İŞTE O ANLAR





SURATINA DİZİYLE TEKME ATIYOR

Araya girmeye çalışanlar olsa da Eto'o, yere düşen kamerasını almak için yere eğilmesini fırsat bilerek Mamouni'nin suratına diziyle son derece şiddetli bir tekme atıyor. Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler efsane futbolcuyu bölgeden uzaklaştırıyor.

DÜNYA KUPASI ELÇİSİ ETO'O

Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun bu hareketi büyük şok etkisi yarattı.

YOUTUBER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Daha sonra Youtube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi.

ETO'O'NUN ÇILDIRMASININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmezken tartışmanın geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasında oynanan maçla ilgili olduğu iddia edildi. Kamerun, deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış, Cezayir cephesi ise maçın hakemine öfke kusmuştu. Mamouni'nin maçı hatırlatıp Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ifade ediliyor. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)