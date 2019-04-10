Ülkemizde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen ve kariyerini Qatar Sports Club'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'dan Barcelona'daki günlerine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar geldi. beIN SPORTS İngiltere'ye konuşan 38 yaşındaki santrfor, Barça'nın dominasyonunda başaktörün kendisi olduğunu söylerken Pep Guardiola'ya da sert eleştirilerde bulundu.

Guardiola'ya bir gün "Benden özür dileyeceksin çünkü Barça'nın kazanmasını sağlayan benim, Lionel Messi değil." dediğini söyleyen Eto'o, "Messi, daha sonra ortaya çıkmıştı. İsterseniz Xavi, Andres Iniesta ve diğerlerine sorabilirsiniz. O yıllar, benim dönemimdi." ifadelerini kullandı.

2009 yazında Zlatan Ibrahimovic ile takas edilerek Inter'e transfer olan yıldız isim, bu transferin tarihteki en büyük anlaşma olduğunu öne sürerken "Pep'in bana tarihe geçme şansını sağladığı çok açık bir gerçek. Zira Inter'e giderek daha büyük bir hikayenin kahramanı oldum ve futbol tarihinin en iyi transferini gerçekleştirdim." şeklinde konuştu.

Eto'o, Katalan deviyle 5 sezonda çıktığı 234 maçta 152 kez fileleri sarsarken Guardiola'yla çalıştığı son sezonda ise 51 maçta 38 gol kaydemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler