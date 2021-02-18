Dünya genelinde çok sayıda spor branşı bulunmaktadır. Herkes kendi yeteneğine ve ilgi alanına göre bir spor branşı ile uğraşabiliyor. Özellikle de bazı ülkelerin milli sporları var. Futbol ise her ülkede en çok ilgi duyulan spor branşı arasında yer alıyor. Futbol milli birlik ve bütünlüğü sağlarken ayrıca kültürler arasındaki yakınlığa da neden oluyor. Dünya genelinde yapılan müsabakalar sayesinde en başarılı takımlar belirleniyor. Her yıl şampiyon olan takım maddi olarak büyük bir kazanç elde ederken kupanın da sahibi oluyorlar. Bu futbol takımlarında yer alan futbolcular ise performansları ve başarılı çalışmaları ile birlikte öne çıkarlar. Bu da futbolcuların transfer edileceği takımların artması ve bonservis bedellerinin de yükselmesi anlamına gelir.

Samuel Eto'o kimdir, nereli?

Samuel Eto'o 10 Mart 1981 yılında Kamerun'un Douala şehrinde dünyaya geldi. Asıl adı Samuel Eto'o Fils olan futbolcu 1, 80 metre boyundadır. Santrafor olarak görev yapan Kamerunlu eski milli futbolcu bazı uzmanlar tarafından dünyanın en iyi forvetleri arasında da gösterildi. Tüm zamanların en iyi Afrikalı futbolcuları arasında gösterilen Samuel Eto'o 2003, 2004, 2005 VE 2010 yıllarında Yılın Afrikalı Oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Kamerun milli takımında uzun yıllar forma giyen Samuel Eto'o 2000 yılı Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ekibin de bir parçası oldu. Başarılı futbolcu 2000 ve 2002 yılında Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Futbol yaşamı boyunca pek çok başarı kazanan Samuel Eto'o dört defa dünya kupası ve altı defa da Afrika uluslar kupası'nı kazandı.

Samuel Eto'o kaç yaşında?

Samuel Eto'o 10 Mart 1981 yılında Kamerun'da doğru. 39 Yaşındaki başarılı futbolcu santrafor mevkiinde görev alıyor. Tüm zamanların önde gelen golcüleri arasında gösterilen başarılı futbolcu futbola 1992 yılında başladı. 1992- 1996 yılları arasında Kadji Sports Academy alt yapısında forma giyen Eto'o 1996- 1997 sezonunda da Real Madrid alt yapısında oynadı. 45 maçta 108 gol atan Samuel Eto'o Kamerun'un en çok gol atan üçüncü oyuncusu olarak belirlendi.

Samuel Eto'o Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Kamerunlu başarılı futbolcu Samuel Eto'o Türkiye Süper Lig takımlarından Antalyaspor ve Konyaspor 'da forma giydi. Başarılı futbolcu 2015- 2018 yılları arasında Antalyaspor'da forma giyerken çıktığı 76 maçta da 44 gol attı. 2018 yılında Konyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o forma giydiği 13 maçta 6 golün sahibi oldu. 7 Temmuz 2015 yılında Antalyaspor ile sözleşme imzalayan futbolcu Antalyaspor maçında ilk olarak İstanbul Başakşehir'e karşı forma giyerek iki gol atmıştır. Samuel Eto'o 31 Ocak 2018 yılında da Konyaspor ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Kamerunlu başarılı futbolcu Samuel Eto'o 2014- 2015 sezonunda Everton futbol kulübünde oynadı. Everton forması ile çıktığı 14 maçta 3 gol atan futbolcu 2015 yılında Sampdoria futbol takımına transfer oldu. Başarılı futbolcu Samuel Eto'o Sampdoria forması ile çıktığı 18 maçta 2 gol atarken sonrasında ise Türkiye'ye gelerek 2015 yılında Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

Samuel Eto'o futbolu ne zaman bıraktı?

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o dünyanın en başarılı futbol takımlarında forma giydi. 31 Ocak 2018 yılında Konyaspor ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Eto'o Ağustos 2018 yılında da Katar SC futbol takımı ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Burada da başarılı bir sezon geçiren Samuel Eto'o 7 Eylül 2019 yılında futboldan emekli olduğunu açıkladı.

Samuel Eto'o Özel Hayatı

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun Maelle, Etienne, Siena ve Lynn adında dört çocuğu bulunuyor. Başarılı futbolcu uzun yıllar sevgili olan Georgette ile ise 6 Temmuz 2007 yılında evlendi. Eto maçlara çıktığı sırada çoğu defa ırkçı saldırılara da maruz kalmıştır.

Samuel Eto'o Milli Takım Kariyeri

Samuel Eto'o 15 yaşındayken 1997 yılında Kamerun milli takım formasını giydi. 2013 yılına kadar milli takım forması giyen Eto'o 17 yıl boyunca 112 maçta forma giyerken toplam 55 gol attı.