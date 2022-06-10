Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu maçında Brundi ile Kamerun, Benjamin Mkapa Ulusal Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip sahadan 30. dakikada Ekambi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak alınan bu sonuç Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'yu mutlu etmedi.

Eto'o'dan futbolculara sert tepki

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor 'da forma giyen Kamerun'un efsane oyuncusu Samuel Eto'o ülkesinin futbol federasyonu başkanlığı görevinde bulunuyor. Burundi karşılaşmasının ardından soyunma odasına inen 41 yaşındaki efsane isim, futbolcularına oynanan futboldan duyduğu memnuniyetsizliği sert bir şekilde dile getirdi.

"Mutlu değilim. Kimsenin yeri garanti değil"

Milliyet'in haberine göre oyuncularına yaptığı konuşmada sözlerine mutlu olmadığını dile getirerek, "Mutlu değilim. Kamerum Milli Takımı'nı temsil ediyorsunuz, karşısınızda her kim olursa olsun yapılması gerekeni yapmalısınız. Ben yıllarca Dünya Kupası'nda başarılı olamadığımız için ağladım. Fakat sorunun ne olduğunu biliyordum. Ben başkan olduğum sürece işler bu şekilde yürümeyecek. Ben başkanlık görevini, bir şeyleri değiştirmek için aldım. Kimsenin yeri garanti değil bu takımda! Görevinizi yapacaksınız. Kamerun Milli Takımı forması giymek isteyen, buradayken görevini yerine getirecek. Yoksa gelmeyecek. Daha çok mutlu olurum." dedi.

"Benim için 'adi herif' diyorsunuz"

Gerekirse sahaya çocuklarla çıkacaklarını belirten Eto'o, "Ben de şu an sizin oturduğunuz yerde 26 yıl boyunca oturdum. Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. 'Adi herif' diyorsunuz içinizden ama ben burada oturarak en iyisi oldum. Ben neden başarısız olduğumu biliyorum ve bugün başkanım. Size en iyi şartları sağlamak için kendi canım dahil her şeyi vereceğim. Kendi canımı bile! Size en iyi şartları sunmak için herkesle kavga ediyorum. Siz burada oturuyorsunuz ve arkada nasıl bir mücadele verdiğimi bilmiyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman, burası Kamerun beyler. Kamerun'dan daha güzel bir şey yok benim için" ifadelerini kullandı.

"Canımı veririm"

Ülkesi için canını verebileceğini söyleyen Samuel Eto'o, "Canımı veririm. Benim için ülkemden daha güzel bir şey yok. Ülkem benim için çok değerli ve olmak istediğim yere ulaşacağım. Sizinle ya da siz olmadan. Bu yolculukta olmak istiyorsanız hareket geçmelisiniz, çünkü bu Dünya Kupası'nda listede yer alacağınızın garantisi yok. Eğer bugün gördüklerim olacak ise listede olmayacaksınız. Daha fazlasına iltiyacım var. Çok daha fazlasına ihtiyacım var. Ben bu Dünya Kupası'nı kazanma hayalini kuruyorum. Bu zamana kadar oyuncu olarak şahit olduğum sorunların tekrar etmesine izin vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

"Ben başarısız oldum çünkü..."

Önceliğinin insanı açıdan iyi bir gruba sahip olduğunun altını çizen Eto'o, "Ben başarısız oldum çünkü insani açıdan iyi bir grubum yoktu. Fakat beyler inanın bana, çok büyük ve çok iyi oyunculara sahiptim. İnanılmaz takımlarım oldu ama grup insanı açısından iyi değildi. Benim ilk hedefim, sahip olduğum grubun beraber yaşamaktan mutlu olması. Ne zaman ki, bu grup beraber olmaktan mutlu olur, o zaman kazanacağız beyler. Şimdi harekete geçin."