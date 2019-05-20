Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken herkesi yıkan bir sakatlık yaşanmış ve oyuna 62. dakikada dahil olan Emre Akbaba, 67. dakikada gelişen Rizespor atağında Samudio tam şut çekecekken ayağını araya koyunca o acı haber geldi.

O pozisyonun ardından Emre Akbaba'nın kaval ve baldır kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtilmiş, yıldız futbolcu ameliyat olmuştu.

Bu ikili bugün bir araya geldi. Çaykur Rizespor'un futbolcusu Samudio, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Emre Akbaba'yı ziyaret etti.

İkilinin bu görüntüleri futbol adına güzel bir karenin çıkmasına neden oldu.

İşte Samudio'nun Instagram'dan yaptığı o paylaşım:

"En kısa sürede sahalara daha güçlü dönmesini diliyorum."