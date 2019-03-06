Samudio: Önümüzde uzun bir maraton var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Paraguaylı oyuncusu Brain Jose Samudio, önlerinde hala uzun bir lig maratonu olduğunu belirterek, "Son mağlubiyete takılmadan, çıkışımızın devamını getirmeliyiz. İlk 6 maçtaki çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İkinci yarıdaki çıkışı spor kamuoyunun kendilerinden beklemediğine işaret eden futbolcu, "Biz üzerimize düşeni yaptık. İkinci yarıdaki ilk 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Son oynadığımız Fenerbahçe karşılaşması ise üzerine konuşulmayacak bir maç. Önümüzde uzun bir maraton var. Son mağlubiyete takılmadan, çıkışımızın devamını getirmeliyiz. İlk 6 maçtaki çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Samudio, kendisinin ilk 11’de yer bulamamasına takılmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Takım olarak çok kuvvetli bir hale geldik. Hocamız, oyuncular arasında çok verimli seçimler yapıyor. Benim için 11’de oynamak veya sonradan girmek değil, takımın başarılı olması önemli. Ben performans olarak sürekli kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Umarım bu ilk 11’e girmeme yardımcı olur. Burada önemli olan takımın başarısı."

Çaykur Rizespor’un ligde kalma mücadelesi verdiğinin hatırlatılması üzerine Samudio, "Çaykur Rizespor’un ligde kalıp kalmayacağı konusunda en ufak bir şüphem yok. Çok kaliteli bir ekibimiz ve çok kaliteli bir hocamız var. Rakiplerimizle ilgili çok net bilgiler veriyor. Ben kendi adıma ligi üst sıralarda bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Yeşil-mavili ekip, Süper Lig’in 25. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışmaları yaptı.

Eşi trafik kazası geçiren Morozyuk ile hafif sakatlığı bulunan Azubuike, antrenmana katılmadı.

Öte yandan, antrenman öncesi Kurtuluş İlköğretim Okulu öğrencileri de futbolcularla bir araya geldi.