Kamp döneminin iyi geçtiğini belirten futbolcular Bahattin Köse ve Guido Koçer, sezon sonunda her şeyin çok güzel olacağını söyledi. Erzurum kampını değerlendiren Bahattin Köse, “Kamp dönemi yoğun geçiyor. Bu sene inşallah her şey çok güzel olacak. Kampta yüzde 100’ümüzü veriyoruz. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçen seneden birçok arkadaşımız var. Bu sene de yeni arkadaşlarımız ve hocalarımız geldi. Yeni oyunlar, taktikler öğreniyoruz. Onları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bolu kampında 2 tane hazırlık maçı yaptık. Orada iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Ama daha da iyi olması gerekiyor. Şimdiye kadar her şey yolunda. Benim kendi düşüncem, bu sezon geçen sene attığım 14 golün üstüne koymak. İnşallah da yapacağız” dedi.

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kalite ve rekabetin arttığını belirten Köse, “Erzurum kampında 3 maç oynayacak olmamız önemli. Hocamızın dediklerini idmanda yapıyoruz ve bunları da maçta yapmaya çalışacağız. Bu sezon bence çok başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Takımımıza yeni arkadaşlar geldi. Kalitemiz ve rekabet arttı. Onun için idmanlar da yoğun ve iyi geçiyor. Grubumuzun zor olması bence çok iyi. Bizi daha çok motive ediyor. Biz başka takımlara bakmayacağız ve her maçı kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Taraftara çağrıda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

“Taraftarımız geçen sezon bizi destekledi. Bu sezon da onlardan daha iyi performans bekliyoruz. Biz sahada zevkli futbol oynayacağız. İlk maça tribünleri dolduralım. İlk maçın deplasman olması bence çok iyi. İlk maça çünkü ayrı bir motive olacağız. Gümüşhane bize fazla uzak olmadığı için güzel bir deplasman olacak. İrfan Buz hocamızla daha önce hiç çalışmadım. Çok ateşli bir hoca. İdmanlarda bizden yüzde 100’ümüzü istiyor. Bu da beni maçlar için heyecanlandırıyor. Çok iyi hoca olduğunu düşünüyorum. Doğru bir sistem ile inşallah her şey çok güzel olacak.”

GUİDO KOÇER: ŞAMPİYONLUK İÇİN SAMSUN’A GELDİM

Takımdaki ortamı ve Samsunspor’u değerlendiren Guido Koçer ise “Erzurum kampında çok yoğun çalışıyoruz ve devamını getirmek istiyoruz. Burada 3 hazırlık maçı yapacağız. Genelde bir oyuncu bir takıma transfer olduğunda ilk başlarda sıkıntı yaşar ama buraya geldiğimde çok farklı oldu. Kendimi iyi hissettim. Arkadaşlar hemen beni yanına çağırdı. Takımda da Almanca bilen çok olduğu için alışmam kolay oldu” dedi.

Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Samsun çok güzel, Samsunspor ayrı güzel. Taraftarlar da çok iyiler. Yeni oyuncular kendini ispatlamaya çalışıyor. İkili mücadele takımda var. Biz de elimizden geleni yapacağız ve kararı hocamız verecek. Rakip olarak Samsunspor deplasmanına geldiğim zaman müthiş taraftarları vardı. Şimdi de o taraftarlar için oynayacağım. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Yılport Samsunspor formasıyla ilk defa seyircilerimizin önüne çıkacağım ve çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yaşamak için Samsun’a geldiğini ifade eden Koçer şunları söyledi:

“Her zaman ilk maçlar deplasman da olsa evde de olsa zor olur. Gümüşhane’ye gideceğiz ve 3 puanımızı alacağız. Ben buraya şampiyonluk için geldim. Burada tek oyuncunun performansı değil, tüm takımın performansı önemli. Tabii ki kendim içinde hedeflerim var. Takım için ne kadar gol ve asist yapabilirsem o kadar benim için iyi olur. Ben hocayla önceden çalıştım. Benim buraya gelmemdeki en büyük etken oydu. Bizi daha yukarılara getirecektir.”

DHA