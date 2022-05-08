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Samsunspor'un rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor

Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı 79-71 mağlup eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, play-off'ta ligin ikincisi Samsunspor’un rakibi oldu.

08 Mayıs 2022, Pazar 21:16 Son Güncelleme:
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Samsunspor'un rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor

Türkiye Basketbol Ligi son hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 79-71 kazandı. Kağıtspor ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı ve play-off'ta ligin ikincisi Samsunspor’un rakibi oldu.

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Halil Erkoç xx, Berk Kurtulmuş xx

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 16, Faik Can Nurkan x 3, Cihan Amasyalı xx 8, İbrahim Yıldırım xxx 20, Mert Ulutaş xxx 13, Brady Wiliam Skeens xx 7, Mehmet Oğuzhan Kızıl x 4, Sertan İbrahim Sarı xxx 11

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Bornova Belediyesi Karşıyaka: Arca Tülüoğlu xxx 14, İnanç Mert Hotamış x 5, Berke Aygündüz xxx 20, Efe Sarıca x, Çağatay Özkan xx 2, Eyüp Can Öncü x, Timothy Adonis Wiliams xxx 24, Ali Işık xx 6

Başantrenör: Ulvi Doğan Deniz

1. Periyot: 25-25

Devre: 52-38 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 64-51 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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