TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılan Samsunspor'da tecrübeli sol bek Gökhan Meral istikrarlı futboluyla dikkat çekti.

Geçen sezon Keçiörengücü ile şampiyonluk yaşayan Gökhan Meral Samsunspor ile da şampiyonluğa çok yakın.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Kırmızı-Beyazlı formayla 24 maçta sahada kaldı. Meral, TFF 2. Lig'de ikinci şampiyonluğa koşuyor.

Kariyerine Kocaelispor'da başlayan Gökhan Meral, Körfez, Orduspor, Tokatspor, Kocaeli Birlikspor, Adanaspor, Pendik ve Keçiörengücü formaları giymişti.

TFF 1. Lig ekipleri peşinde...

Şimdiden bir çok TFF 1. Lig takımının transfer listesine giren

28 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.