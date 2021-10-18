Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Emin Kar, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Kar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Samsunspor'un efsanesi Emin Kar, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Emin Kar'ın vefatını oğlu Mustafa Kar duyurdu. Sosyal medya hesabından dün paylaştığı duyuruda Mustafa Kar "Canım babamı kaybettik. Yarın Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Emin Kar, 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

Fanatik ailesi olarak Emin Kar'a Allah'tan rahmet; Kar ailesi, Samsunspor Kulübü ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.