Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Semt77 Yalovaspor, sahasında Samsunspor’u ağırladı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 26-21 üstün kapatan Semt77 Yalovaspor, devreyi 51-36 önde noktaladı.

Yeşil-kırmızılı ekip üçüncü çeyreğin başında Lamont Jones ile farkı 20’ye çıkardı. Maçın ilerleyen bölümde Samsun ekibi farkı eritirken 3. çeyrek sonunda skoru 69-62’ye getirdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Yalovaspor, karşılaşmadan 94-81 üstün ayrıldı ve normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’ten sonra ING Basketbol Süper Ligi’ne çıkan 2. ve son takım oldu.

Semt77 Yalovaspor, şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün elinden aldı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Önder Yılmaz, Uğur Özen

Semt77 Yalovaspor: Lamont Jones 19, İsmail Kerem Gülmez, Ali Berkan Özçiftçi, Yancy Gates 12, Ali Işık 21, Hüseyin Akın Kandemir 15, Melih Kapucu 5, Yunus Akçay 6, Tuna Han Dikmen 7, Sercan Topçu 9, Şahin Ekmen, Emircan Soy

Samsunspor: Can Özcan 15, Kahlil Dukes 27, Ahmet Fatih Cantitiz 24, Timothy Soares 6, Uğur Can Aksoy 2, Berkay Çıvgın, Muhammet Engin Kalkan 4, Mert Ali Sert, Önder Atun 3, Tayfun Erülkü, Ege Cem Sun, Oğulcan Sanca

1. Periyot: 26-21

Devre: 51-36

3. Periyot: 69-62

AA