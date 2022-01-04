Samsunspor'un 22 yaşındaki sağ beki Ali Ülgen, Karadeniz ekibinin Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe 'ye konuk olduğu maçın bitiş düdüğünün ardından gördüğü kırmızı kart sonrası, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ile cezalandırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Ali Ülgen'in, 29.12.2021 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Yılport Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.



