Ligde oynadığı kötü futbol nedeniyle eleştirilere maruz kalan Yılport Samsunspor, BAL ekiplerinden Çarşambaspor ile yaptığı hazırlık maçında da varlık gösteremedi. İlk devreyi 1-0 önde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Çarşamba İlçe Stadyumunda oynanan karşılaşmaya Samsunspor kalede Furkan Köse, Cenk, Şahin Şafakoğlu, Ramazan Çevik, Enes İslam, İrfan Başaran, Oğuz Gürbulak, İshak Doğan, Onur Eriş, Bünyamin Karakaş ve Muhammet Beşir on biri ile çıktı. Çarşambaspor ise İlkay Sezer, Ahmet Arslan, Yakup, Harun, Kemal Sabri, Ramazan Taş, Özcan, Semih, Tugay, Amadoy ve Yasin on biri ile sahada yer aldı.

İlk yarısı 1-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-beyazlılar skor üstünlüğünü de kaybederek sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Teknik Direktör İsmet Taşdemir, sadece kaleci Furkan-Nurullah değişikliği ile başladı. 50. dakikada ise Nuri Terliksiz, Savaş Yılmaz ve Erhan Kartal forma şansı bulurken, 55.dakikada Nuri Terliksiz sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Samsunspor, 55. dakikadan sonra maçı 10 kişi tamamladı.

Samsunspor'un tek golü 44. dakikada Ramazan Çevik’ten gelirken, Çarşambaspor’un gollerini ise 53. dakikada Ahmet Keleş, 57 ve 75. dakikada Ramazan Taş ve 62. dakikada da Kemal Sabri kaydetti.

İHA