TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Yılport Samsunspor, en yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-1 yenerek zirve yolunda büyük avantaj yakaladı. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takım 57’nci dakikada Erhan’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ardından vites yükselten Samsunspor 64’te Burak Çalık’la farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye 74’te Bahattin çıkarken, 83’te Sinan’ın golü ev sahibine yeterli olmadı.

Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58’e yükseltip Manisa FK’nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah-Beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.

İşte kırılma anları:

Çok rahat kazandı

57’de konuk takım öne geçti. Burak Çalık’ın vuruşunda yan direkten dönen topu uzaklaştırmak isteyen Erhan kendi ağlarını havalandırdı: 0-1. 64’te Samsunspor ikiledi. Burak Çalık kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı: 0-2. 74’üncü dakikada Samsunspor çok rahatladı.

Guido’nun sağ kanattan ortaladığı topu göğsüyle yumuşatan Bahattin plaseyle topu ağlara gönderdi: 0-3. 83’üncü dakikada Manisa FK farkı 2’ye indirdi. Ümit’in şutunda direkten dönen top Sinan’ın önünde kaldı. Sinan yerden bir vuruşla kaleci Nurullah’ı avladı: 1-3.