1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, Süper Lig hedefleyen Samsunspor'u ağırladı. 23'te Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Coureur, açılışı yaptı: 1-1. 11 dakika sonra Menemen atağında Rasheed’in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 61'de İzmir temsilcisinde, İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra kale önünde Ba’ya pas verdi. Ba, takımına öne geçirdi: 2-1. Kalan bölümde maçı çevirmek için elinden geleni yapan Karadeniz ekibi, 90+4'te Kubilay'ın ortasında savunma arasında topa iyi yükselen Veli kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-2.

Gelecek hafta belirleyici olacak

Puanını 58 yapan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, bitime 4 hafta kala ilk 2 yolunda ağır yara aldı. İkili averajda geride oldukları Adana Demir’in galibiyeti sonrasında Samsun, 3. sıraya, Play-Off hattına geriledi. Gelecek hafta ilk 2 sıradaki Giresun ve Adana Demir kozlarını paylaşacak. Samsun ise Bursa ile kapışacak.



