Samsunspor'dan Menemen karşısında kritik puan kaybı
Menemen deplasmanına çıkan Kırmızı-Beyazlılar, 23'te Coureur ile öne geçti. İzmir ekibi, Mohamed ve Ba ile maçı çevirdi. 90+4'te Veli Çetin, takımına 1 puanı kazandırsa da Samsunspor, Süper Lig hattından düştü, 3. sıraya geriledi
1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, Süper Lig hedefleyen Samsunspor'u ağırladı. 23'te Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Coureur, açılışı yaptı: 1-1. 11 dakika sonra Menemen atağında Rasheed’in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 61'de İzmir temsilcisinde, İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra kale önünde Ba’ya pas verdi. Ba, takımına öne geçirdi: 2-1. Kalan bölümde maçı çevirmek için elinden geleni yapan Karadeniz ekibi, 90+4'te Kubilay'ın ortasında savunma arasında topa iyi yükselen Veli kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-2.
Gelecek hafta belirleyici olacak
Puanını 58 yapan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, bitime 4 hafta kala ilk 2 yolunda ağır yara aldı. İkili averajda geride oldukları Adana Demir’in galibiyeti sonrasında Samsun, 3. sıraya, Play-Off hattına geriledi. Gelecek hafta ilk 2 sıradaki Giresun ve Adana Demir kozlarını paylaşacak. Samsun ise Bursa ile kapışacak.