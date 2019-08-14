Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, ilk idmanını gerçekleştirdi. Erzurum'da kampa giren Yılport Samsunspor, bu sabah ilk idmanını gerçekleştirdi. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından idman son buldu. Sakatlığı bulunan Okan Dernek ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan kampa Yılport Samsunspor’un U19 takımından Akın Demirtaş ve Özcan Delibaş da katıldı.

22 Ağustos 2019 tarihine kadar Erzurum’da kamp yapacak olan Yılport Samsunspor, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.