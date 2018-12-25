Yaz transfer sezonu hareketli geçiren Samsunspor, ara transfer dönemine de hareketli başladı. Dış transferde Zonguldak Kömürspor’dan Onur Eriş ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılarda Başkan İsmail Uyanık, “Haziran 2018’de aramıza genel menajer olarak katılan ve bu sezon planlamasında da aktif rol alan Ali Reşat Çağan, ‘sağlık problemi’ nedeniyle görevini artık ikamet ettiği İzmir’de ‘başkan danışmanı’ olarak devam edecektir. Aynı çatı altında birlikte çalıştığımız Çağan’a genel menajer olarak görev yaptığı sürede verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

Onur Eriş Samsunspor’da

Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Suat Çakır ve Scouting ekibinden Celil Sağır katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Suat Çakır, yeni transferin takıma güç katacağını belirtti. Büyük bir kulübe geldiğini belirten Onur Eriş, “Yılport Samsunspor ile sezon başında da görüşmüştük ama transfer bugüne nasip oldu. Elimden geleni, takım için en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu. Konuşmaların ardından Onur Eriş, kendisini 3,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Taner Taşkın: “İkinci yarı daha güçlü bir takım izleyeceksiniz”

Şampiyonluk kupasını Samsun’a getireceklerini ifade eden Taner Taşkın, “Bizim şansımız, ligin ilk yarasında rakiplerimiz zorluk derecesi yüksek maçları hep kendi sahalarında oynadı. Sarıyer’de biz mağlup olmadık, bana göre eze eze futbol oynadık. Talihsiz bir beraberlik aldık. Sakarya’da stadyumda 32-33 bin kişi vardı. O stattan puan almak her babayiğidin harcı değildi. Biz yenilmeden oradan geldik. Hatta yenebilecek pozisyonlar da bulduk. O yüzden ben çocukları kutluyorum. Önemli işler yaptılar. Bizler zorluk derecesi yüksek maçları hep dışarıda oynadık. Şimdi biz ilk devre tam anlamıyla yapamadıklarımızı ikinci devre yapacağız. İçeride 2 tane mağlubiyet aldık ve taraftarlarımızı üzdük. Bir daha ki maçlarda da bunları yaşamak istemiyoruz. Transferde verim aldığımız oyuncular da var, verim alamadığımız oyuncular da var. Şuandaki mevcut kadrodan kimsenin gitmesini istemiyorum. Gelecek olan transferlerinde takıma katkı sağlamasını istiyoruz. Onun için de çok ince eleyip, sık dokuyoruz. 9 tane iç sahayı doğru oynadığımız takdirde zaten bunların çoğu rakiplerimiz olacak, seyircilerimizin gücü ve oyuncularımızın olgunlaşmış haliyle yeneceğiz ve şampiyonluğu buraya getireceğiz” şeklinde konuştu.

İlk devreyi alıştırma dönemi olarak gören Taşkın, şunları söyledi:

“Yeni bir takımla, sıfır bir takımla, enerjisi bitmiş bir takımla yola çıkıp, Yılport Samsunspor bayrağını yukarılara taşımak biraz zaman alacaktı. Ben şu ana kadar gelinen noktadan hem oyun olarak hem mücadele anlamında hem de puan anlamında memnunum. İkinci yarıda ciddi çalışmalarımız var. İnşallah ikinci devre herkes bunu görecek. Çok daha olgun oynayan, özellikle iç sahada kazanmasını bilen, skora daha etkisi olan bir takım sahada görecekler. Ligin 3’üncü haftasındaki Sancaktepe mağlubiyetine bir mazeretimiz yok. Bazen böyle mağlubiyetler alabilirsiniz. Bazı noktalarda oyuncu yoğunluğumuz vardı. Bazı noktalarda da rekabet ortamını çok fazla sağlayamadık. Biz ilk devreyi 20 oyuncu ile bitirdik. Bunun içinde sakatlıklarda oldu, cezalarda oldu. Keçiörengücü maçında merkez 2 orta sahamızın olmayışı bizi ciddi anlamda etkiledi. İkinci yarı tam bir rekabet ortamı kuracağız. İkinci devre bizim için çok önemli. İlk devreyi biz alışma, oyuncuların birbirlerine adaptasyon süreci olarak gözlemledik.”