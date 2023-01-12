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Samsunspor'da lisansı çıkan Tomane yeniden takımda

Samsunspor'da sezon başında lisansı dondurulan 30 yaşındaki santrfor Tomane'nin devre arası transfer sürecinde lisansı yeniden çıkarıldı. Başarılı futbolcu, uzun aradan sonra yeniden, kırmızı-beyazlı forma ile mücadele edecek.

12 Ocak 2023, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
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Samsunspor'da lisansı çıkan Tomane yeniden takımda

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla başlayan transfer tescil döneminde yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin kararı doğrultusunda oyuncumuz Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) lisansı çıkmıştır. Oyuncumuz Tomane'nin şampiyonluk mücadelemizde sağlayacağı katkılara inancımızı belirterek kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Aramıza tekrardan hoş geldin Tomane" denildi.(İHA)


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