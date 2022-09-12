Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, kötü gidişatını sonlandıramadı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın gazeteciler tarafından protesto edilmesi damga vurdu.

Yalnızca sezonun ilk haftasında Altay'ı 2-0 mağlup edebilen Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan haftalarda kazanamadı. Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11. sırada yer alan takımda Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Acil olarak toplanıp kötü gidişatın sonlandırılması için kararlar vereceğiz"

Yüksel Yıldırım, "Çok üzgünüm. Bugün Rizespor maçında alınan beraberlikden dolayı taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayım. Samsunspor FK Yönetim Kurulu olarak yarın acil olarak toplanıp ilk 5 haftadaki kötü gidişatın sonlandırılması için gerekli kararları vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazeteciler protesto etti

Rizepsor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, gazeteciler tarafından protesto edildi. Samsun'da görev yapan basın mensupları Bektaş'ın kendilerini kulüp tesislerine almadığını iddia ederek salonu terk etti.

Kaynak: Ajansspor