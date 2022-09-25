5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almasının ardından Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Samsunspor'da teknik direktör belirsizliği resmen sona erdi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Kenan Koçak ve Ertuğrul Sağlam gibi isimleri de gündemine alan Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu'nda karar aldı.

2012-2022 yılları arasında Altınordu'da çalışan Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Samsunspor, yeni hocasını sosyal medya hesaplarından ''Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun imza töreni 26 Eylül Pazartesi saat 14.30'da Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleriyle duyurdu.

Başkan Yüksel Yıldırım: Eroğlu, Samsunspor'un hocası değil

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz hafta 3-2 galip geldikleri Sakaryaspor maçının ardından Hüseyin Eroğlu ile ilgili konuşmuş ve çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Başkan Yıldırım, tecrübeli teknik adam için "Samsunspor'un hocası değil." demiş ve eklemişti:

'Hiçbir iddiası olmayan kulüpte çalışmış, bir tane yabancı oyuncu çalıştırmamış'

"Hüseyin Eroğlu, iyi bir hoca ama Samsunspor'un hocası değil. Kötü birisi demiyorum. Belki yarın hoca bulamam, takımın başına getiririm. Altınordu altyapısından geliyor. Hiçbir iddiası olmayan kulüpte çalışmış, bir tane yabancı oyuncu çalıştırmamış. Buradaki taraftar baskısı... Bunları yaşamamış bir hocayı getirince o hocadan bunları beklemek hayal olur. Yarın olmazsa bana, "Bu adam kim? Neden getirdiniz?" diyeceksiniz. Hoca, belki de süper hoca, süper iş yapacak. Bu yazı-tura atmak gibi. Ben risk alamam. Bana süre verin, olmazsa onunla da konuşurum. Zannediyorum ki bize daha uygun bir hoca bulacağız.

10 yıl Altınordu'da görev aldı

2020/21 sezonunda Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantileyen İzmir temsilcisi Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu ile yola devam etmeme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımın başında 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon ise 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyon şampiyonluk elde eden teknik direktör Eroğlu, geçen sezon Süper Lig 'in kapısından dönme üzüntüsü yaşamıştı.

Bundesliga'da çalışmak istediğini dile getirmişti

Altınordu'da 10 yıllık görev süreci sona eren 49 yaşındaki teknik adam için bir veda töreni düzenlenmişti. Türk futbolunun en istikrarlı teknik adamları arsında yer alan Hüseyin Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hedefinin Avrupa'da ülkemizi temsil etmek olduğunu, özellikle Bundesliga'da çalışmak istediğini dile getirmişti.

369 resmi maç

Almanya doğumlu Eroğlu, pek çok kez kendisine Süper Lig'den teklif gelmesine rağmen İzmir kulübünde kalmayı tercih etmişti. Altınordu'da liglerde ve kupada toplam 369 resmi maçta görev alan deneyimli teknik direktör; 167 galibiyet, 91 beraberlik, 111 mağlubiyet gördü.







