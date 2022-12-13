Samsunspor, hafta sonu Bodrumspor ile oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.

Kırmızı-beyazlıların golcü oyuncusu Ahmet Sağat, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olmak için Samsunspor'a geldiğini dile getiren Ahmet Sağat, “Herkes çok motive. Özellikle, son maçtan sonra kazanmak istiyoruz. O yüzden takım arkadaşlarımızla sürekli, konuşma halindeyiz. Hepimiz bu durumun bilincindeyiz ve sadece galibiyeti düşünüyoruz. Tüm şehrin, takımın hedefi zaten şampiyon olmak" dedi.