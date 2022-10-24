Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ‘şampiyonluk’ parolası ile başladığı ligde geride kalan 10 haftanın 7’sinde puan kaybı yaşadı. Bu süreçte teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar Hüseyin Eroğlu’nu takımın başına getirdi. Karadeniz temsilcisi Eroğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak kötü gidişatı devam ettirdi. Samsunspor’da kötü gidişatın ardından Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar doğrultusunda futbol A takım oyuncuları Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas kadro dışı bırakılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Fernando Boldrin bu sezon Samsunspor ile çıktığı 8 maçta 2 asist yaparken, Arvydas Novikovas ise 8 maçta 1 asist yapma başarısı göstermişti. (İHA)