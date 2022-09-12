Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Samsunspor teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Samsunspor Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Bayram Bektaş'a bugüne kadar Samsunsporumuza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Bektaş yönetiminde Samsunspor ligin açılış maçında Altay’ı 2-0 yenerek tek galibiyetini alırken, Manisa FK’ya kendi sahasında yenilip, Eyüpspor, Erzurum FK ve Çaykur Rizespor ile de berabere kalmıştı.

Samsunspor 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alarak 6 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.

Yeni teknik direktörün kısa zamanda açıklanması bekleniyor.



