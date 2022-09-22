Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor teknik direktörlük görevi için gündemine İsmail Kartal'ı aldı ve görüşme yaptı. Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşen Kartal, Samsunspor'dan yıllık 2 milyon Euro istedi.

Sürpriz aday: Koçak ve Karaman

Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği karşısında şoke olan Yıldırım, listesine sürpriz bir ismi ekledi. Samsunspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen son isim A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un yardımcısı olan Kenan Koçak oldu. Karadeniz ekibinde Ünal Karaman'ın da adaylar arasında olduğu belirtildi.

Kartal'ı Kocaman mı önerdi?

Öte yandan; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ilk olarak Aykut Kocaman'la görüştüğü, Kocaman'ın bu sezon takım çalıştırmak istemediği ve İsmail Kartal ismini önerdiği belirtildi.

Samsunspor'un ligdeki durumu

Spor Toto 1. Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde eden Samsunspor, 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, milli ara sonrasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. (Ajansspor)