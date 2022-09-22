Samsunspor'da arayış sürüyor! İsmail Kartal 2 milyon Euro istedi, rota Kenan Koçak'a döndü
Bayram Bektaş'ın ayrılığı sonrası İsmail Kartal'la görüşen Samsunspor Yönetimi, tecrübeli teknik adamın yıllık 2 milyon Euro talep etmesinin ardından listesine A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ı ekledi.
Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor teknik direktörlük görevi için gündemine İsmail Kartal'ı aldı ve görüşme yaptı. Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşen Kartal, Samsunspor'dan yıllık 2 milyon Euro istedi.
Sürpriz aday: Koçak ve Karaman
Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği karşısında şoke olan Yıldırım, listesine sürpriz bir ismi ekledi. Samsunspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen son isim A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un yardımcısı olan Kenan Koçak oldu. Karadeniz ekibinde Ünal Karaman'ın da adaylar arasında olduğu belirtildi.
Kartal'ı Kocaman mı önerdi?
Öte yandan; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ilk olarak Aykut Kocaman'la görüştüğü, Kocaman'ın bu sezon takım çalıştırmak istemediği ve İsmail Kartal ismini önerdiği belirtildi.
Samsunspor'un ligdeki durumu
Spor Toto 1. Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde eden Samsunspor, 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, milli ara sonrasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. (Ajansspor)