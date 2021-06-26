Samsunspor'da 6 futbolcuya milli davet
Samsunspor'un 6 futbolcusu çeşitli yaş kategorilerinde milli forma heyecanı yaşadı. Bu futbolcular arasında Umutcan Kırılmaz, Muhammed Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç, Efe Berat Törüz ve Bedirhan Çetin bulunuyor.
Samsunspor'un 6 futbolcusu çeşitli yaş kategorilerinde milli forma heyecanı yaşadı. Bu futbolcular arasında Umutcan Kırılmaz, Muhammed Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç, Efe Berat Törüz ve Bedirhan Çetin bulunuyor.
Futbolcular ve yer aldıkları turnuvalar şu şekilde
Umut Can Kırılmaz, 25 EKİM 4 KASIM 2020 Tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen U16 milli takım kampına katıldı.
Muhammed Ali Özbaskıcı, 12-21 NİSAN 2021 ve 16-26 HAZİRAN Tarihleri arası İstanbul’da düzenlenen U16 milli takımda 2 hazırlık kampına da katıldı.
Yunus Emre Çift, 15-25 HAZİRAN 2021 Tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen U18 Milli Takım hazırlık kampına katıldı.
Ali Kılıç, 21-30 HAZİRAN Tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen U17 Milli Takım hazırlık kampına katıldı.
Efe Berat Törüz ve Bedirhan Çetin 26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ arasında İstanbul’da düzenlenen U15 Milli Takım hazırlık kampına bugün itibari ile katıldı.