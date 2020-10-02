Samsunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’da 2’si yabancı 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

02 Ekim 2020, Cuma 22:32 Son Güncelleme:
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Samsunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’da yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Karadağlı orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile Ganalı futbolcu Edwin Gyasi’nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İki oyuncunun da tedavisine evlerinde başlanırken, pazar günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak Karadeniz ekibinde tüm futbolcular testten geçirildi.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19’a yakalandığı belirlendi.

Samsunspor’da geçen hafta da Burak Çalık ve Erkam Reşmen’in Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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