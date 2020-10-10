Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Yıldırım Holding'de gerçekleştirilen imza törenine Oley.com Genel Müdürü Ümit Sarı, Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve Oley.com Hukuk Müşaviri Ali Alper Tüfekçi katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Oley.com ile 2020-2021 yılı resmi bahis sponsorluğu anlaşmasını imzaladıklarını belirterek, "Oley.com, Yılport Samsunspor Kulübü olarak bizim ilk resmi bahis sponsorumuzdur. Bu nedenle Oley.com'a ve tüm çalışma arkadaşlarına Samsunspor'a güvendiği, inandığı için bize yapmış oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Oley.com desteğiyle ve bize getireceği şansla bu sene de şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'de de kompozisyonumuzu beraberce yapmayı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Tüfekçi ise Anadolu kulüplerinin en büyük takımlarından biri olan Samsunspor ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilatının lisanslı online iddaa bayisi olan Oley.com arasında sponsorluk anlaşması imzaladıklarını anlatarak, "Sporun ve sporcunun desteklenebilmesi için sponsorlukların önemi dünya genelinde malumunuzdur. Bizler de resmi bayiler olarak Türk sporuna katkı sağlayabilmek için çalışan kuruluşlarız. Bu sebeple öncelikle tüm sporseverlerin resmi ve vergilendirilmiş bayiler vasıtasıyla ve yalnızca eğlenmek amacıyla sorumluluk sahibi oyun oynamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.



