Samsunspor, oley.com ile resmi bahis sponsorluğu konusunda anlaştı. Yıldırım Holding'de gerçekleştirilen törene oley.com Hukuk Müşaviri Ali Alper Tüfekçi ve Genel Müdür Ümit Sarı ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldı.

Sponsorluk anlaşmasından sonrası konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bugün Samsunspor Futbol Kulübü olarak oley.com ile 2020-2021 yılı resmi bahis sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Kulüp olarak bizim ilk resmi bahis sponsorumuz. Bu nedenle biz tüm arkadaşlara Samsunspor'a güvendiği, inandığı için bize yapmış oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene ligi şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'de de kompozisyonumuzu beraberce yapmayı ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.