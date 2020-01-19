Samsunspor zirveyi bırakmıyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18 hafta sonunda 6 puanlık farkı kapatıp liderliği Manisa FK’dan devralan Samsunspor, Pendikspor deplasmanında hata yapmadı.
Sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Kırmızı- Beyazlılar, zirvedeki yerini korumayı başardı.
STAT: Pendik
HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Hamdi Tontu, Gökhan Coşar
PENDİKSPOR: Mehmet 6, Süheyl 5, Fatih 5, Salim Farsak 6, Salim İyik 5, (Dk.78 Oktay ?), Ömer 6, Berat Ali 5, Mahmut 5, (Dk.88 Berkehan ?), Gökhan 6, Ahmet 5, Yakup 5, (Dk.81 Bekir ?)
SAMSUNSPOR: Nurullah 7, Caner 7, Ercan 6, Gökhan 7, Erkam 6, (Dk.70 Veli 6), Guido 8, İlyas 6, (Dk.56 Muhsin 6), Gökhan 6, Ferhut 7, Atabey 7, Bahattin 6, (Dk.68 Halil 7)
GOLLER: Guido Koçer (Dk.33), Halil İbrahim Çolak (Dk.79) (Samsun)
SARI KARTLAR: Yakup, Gökhan (Pendik), Ercan, Gökhan Meral, Ferhat, Gökhan Alsan (Samsun)