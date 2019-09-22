Samsunspor, zirve takibini emin adımlarla sürdürdü!

2. Lig Beyaz Grup’ta 4. haftanın son karşılaşmasıda şampiyonluk adaylarından biri olan Samsunspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu ağırladı. Geçtiğimiz hafta BAK Spor deplasmanında 2-2 berabere kalan ve ilk puan kaybını yaşayan Kırmızı-Beyazlılar, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Mücadeleye hızlı başlayan Karadeniz ekibi, beklenildiği gibi maça etkili başladı. 8. dakikada İlyas Kubilay Yavuz, takımını 1-0 öne geçirdi. Devrenin bitimine 1 dakika kala sahneye çıkan Bahattin Köse, farkı 2’ye çıkardı ve takımını rahatlattı: 2-0.

58’de fişi çektiler

İkinci devrede de ev sahibi ekip rakibini baskı altına aldı. Konuk ekip, Karadeniz ekibine karşı bir türlü çözüm üretemedi. 58’de Gökhan Alsan, fişi çekti, 81’de Ramazan Çevik farkı 4’e çıkartırken, son sözü 85’te Samet Asatekin söyledi: 5-0. Bu sonucun ardından Samsunspor, 2. sıraya yükselip lider Manisa Futbol Kulübü’nü takibini sürdürdü. Tarsus ise 10. sıraya geriledi.