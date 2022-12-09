Samsunspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
20. dakikada orta sahadan aldığı topu çalımlarla altı pasa kadar götüren Laura’nın şutunu kaleci Abdulsamet kornere çeldi.
27. dakikada VAR kararı sonra penaltı atışını kullanan Cengizhan, Yeni Malatyaspor’u öne geçirdi. 0-1
34. dakikada defanstan çalımlarla çıkan Yunus Emre’nin rakip ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu kaleci Abdulsamet 2 hamlede kontrol etti.
41. dakikada Kadeem’in sol kanattan yaptığı ortaya iyi vuran Ali Ülgen’in şutu yandan auta gitti.
50. dakikada Celil'in kaleye 25 metre uzaklıktan vurduğu şutu kaleci Abdulsamet parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
66. dakikada ara pasında kaleciyle bire bir kalan Malle'nin şutunu kaleci Szumski engelledi.
71. dakikada Ali Kaan'ın volesini kaleci Abdulsamet parmak ucuyla kornere çeldi.
86. dakikada Harris'in soldan taşıdığı topta ortaya iyi yükselen Ahmet Sağat kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 1-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bilal Gölen xx, Cemil Tunç xx
Samsunspor: Jakup Szumski x, Zeki Yavru x, Yusuf Abdioğlu x (Cihan dk. 74 x), Yunus Emre Çift xx, Ali Ülgen x (Soner dk. 74 x), Kadeem Harris xx, Osman Çelik x, Ali Kaan Güneren x, Celil Yüksel x (Muhammet dk. 64 x), (Polat dk. 80 ?), Gaetan Laura x (Ahmet Sağat dk. 64 xx), Douglas Tanque x
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Şener, Sarp, Enes
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Taha Gür xx, Arda Şengül xx, Burak Kavlak xx, Philip Awuku xx, Godfred Donsah xx, Ogün Özçiçek xx, Aly Malle x, Cengizhan Akgün x (Jospin dk. 68 x), Doğukan Emeksiz x (Erşan dk. 90+4 ?), Osman Haqi x (Mert Miraç dk. 88 ?)
Yedekler: Oytun, Yiğit, Alperen, Atakan, Berat
Teknik Direktör: Hasan Özer
Goller: Ahmet Sağat (dk. 86) (Samsunspor), Cengizhan (dk. 27 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Harris, Osman, Ali Ülgen, Yusuf (Samsunspor), Abdulsamet, Doğukan (Yeni Malatyaspor)