Spor Toto 1'inci Lig'in formda ekibi Yılport Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla Play-Off yarışına ortak olan Uşakspor ile karşılaşacak.

Samsunspor - Uşakspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rakibini normal sürede veya gerek olması halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir, Samsun'da tur için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Özdemir, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsunspor'u eleyecek güçteyiz" dedi.