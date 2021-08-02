Samsunspor transfer haberi! Hedef Ronaldo Tavares

Geçtiğimiz sezona Süper Lig parolası ile başlayan ancak Play-Off yarı finalinde hayal kırıklığı yaşayan Samsunspor, bu kez emin adımlarla ilerlemek istiyor. Karadeniz ekibi, ilk olarak Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Maliyet araştırması yapıyorlar

Kırmızı-Beyazlılar sonrasında ise 15 transfer yaptı. Tek yabancı transferinde Karadağlı Eraldo Cinari'yi kadrosuna katan Samsunspor, ikinci olarak da rotayı Portekiz'e çevirdi. Ülkenin köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'un altyapısından yetişen, şu anda ise 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen Ronaldo Tavares için Karadeniz ekibinin yeniden temaslara başladığı öğrenildi. Şu anda maliyet araştırması yaptığı belirtilen Kırmızı-Beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde ise kulübün yöneticileriyle bir araya gelerek, transferi bitirmesinin beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.