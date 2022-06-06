Samsunspor transfer bombalarını patlatıyor

Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş'ı getiren Samsunspor harika bir sezon geçiren Fildişi Sahili oyuncusu Moryke Fofana ile yeniden anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi ayrıca

Ümraniyespor'dan Alim Öztürk ve Erzurumspor Mücahit Albayrak'la her konuda anlaşmaya vardı.

Fofana devam ediyor!

30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 34 maçta 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Samsunspor yönetiminin kısa süre içinde bu anlaşmayı resmi olarak duyurması bekleniyor.

2 transfer daha!

Samsunspor ayrıca Ümraniyespor'la şampiyonluk yaşayan 1.91 boyundaki stoper Alim Öztürk'le her konuda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Kırmızı-Beyazlı ekip yine TFF 1. Lig'in dikkat çeken performanslarından birini ortaya koyan Erzurumspor'lu Mücahit Albayrak'la da anlaşmaya vardı. İki transferin kısa süre içinde resmineye dökülmesi bekleniyor.

Yakup Çınar