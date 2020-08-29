Samsunspor-Trabzonspor maç sonucu: 2 - 1 (ÖZET)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaştı. TFF 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer operasyonuna başlayan Samsunspor, birçok oyuncu ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bu sezon hedeflerinin mutlaka Süper Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti. Trabzonspor'un yeni transferleri de hazırlık maçında görücüye çıktı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının başında gelen karşılıklı gollerle maç 1-1'e geldi. Mücadelenin son anlarında Kubilay Yavuz'un penaltı golüyle ev sahibi Samsunspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un golünü Edgar Ie atarken Samsunspor'un gollerini Enes İlkin ve Kubilay Yavuz kaydetti

Maçtan dakikalar

Maçın 21. dakikasında Sörloth inanılmaz bir gol kaçırdı. Joao Pereira harika bir gol pası verdi, Sörloth, kaleye birkaç metre mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

25. dakikada Samsunspor kontratakta savunma arkasına çok iyi kaçtı ama Uğurcan Çakır, harika bir 'libero' performansı gösterdi, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

İkinci yarı başladı

GOL! 50.dakikada Trabzonspor, Edgar Ie'nin attığı golle 1-0 öne geçti

GOL! 54.dakikada Samsunspor, Enes İlkin'in attığı golle durumu 1-1 yaptı

Trabzonspor'da ikinci yarıda Plaza, Trondsen, Marlon, Guilherme, Serrkan, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekci ve Salih Kavrazlı oyunda

GOL! 89.dakikada Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz'un penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı

Karşılaşmayı ev sahibi Samsunspor 2-1 galip bitirdi













Maçın 11'leri

Samsunspor: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.





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