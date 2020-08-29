Samsunspor-Trabzonspor (CANLI)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaşıyor. PTT 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer operasyonuna başlayan Samsunspor, birçok oyuncu ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bu sezon hedeflerinin mutlaka Süper Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti. Bu yüzden keyifli bir mücadele futbolseverleri bekliyor.

Mücadele başladı.

Maçın 21. dakikasında Sörloth inanılmaz bir gol kaçırdı. Joao Pereira harika bir gol pası verdi, Sörloth, kaleye birkaç metre mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

25. dakikada Samsunspor kontratakta savunma arkasına çok iyi kaçtı ama Uğurcan Çakır, harika bir 'libero' performansı gösterdi, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

İkinci yarı başladı

GOL! 50.dakikada Trabzonspor, Edgar Ie'nin attığı golle 1-0 öne geçti

GOL! 54.dakikada Samsunspor, Enes'in attığı golle durumu 1-1 yaptı

Trabzonspor'da ikinci yarıda Plaza, Trondsen, Marlon, Guilherme, Serrkan, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekci ve Salih Kavrazlı oyunda

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Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü (bugün) saat 18:00'de Aspor'da canlı yayınlanıyor.









Maçın 11'leri

Samsunspor: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.





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