Samsunspor-Trabzonspor (CANLI)
Eddie Newton yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oldu. İlk hazırlık maçında yeni transferler de vitrine çıkıyor. Samsunspor-Trabzonspor maçına dair tüm detayları fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının başında gelen karşılıklı gollerle skor 1-1 oldu
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaşıyor. PTT 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer operasyonuna başlayan Samsunspor, birçok oyuncu ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bu sezon hedeflerinin mutlaka Süper Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti. Bu yüzden keyifli bir mücadele futbolseverleri bekliyor.
Mücadele başladı.
Maçın 21. dakikasında Sörloth inanılmaz bir gol kaçırdı. Joao Pereira harika bir gol pası verdi, Sörloth, kaleye birkaç metre mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.
25. dakikada Samsunspor kontratakta savunma arkasına çok iyi kaçtı ama Uğurcan Çakır, harika bir 'libero' performansı gösterdi, tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti.
İkinci yarı başladı
GOL! 50.dakikada Trabzonspor, Edgar Ie'nin attığı golle 1-0 öne geçti
GOL! 54.dakikada Samsunspor, Enes'in attığı golle durumu 1-1 yaptı
Trabzonspor'da ikinci yarıda Plaza, Trondsen, Marlon, Guilherme, Serrkan, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekci ve Salih Kavrazlı oyunda
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Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü (bugün) saat 18:00'de Aspor'da canlı yayınlanıyor.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1299719264820228099
Maçın 11'leri
Samsunspor: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
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