TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor'a konuk olan Yılport Samsunspor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda lider Ümraniyespor'un 10 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, çok üzgün olduklarını ve hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların sahada uygulanmamasının kendilerini üzdüğünü aktaran Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. İlk yarı zaten öyle geçti. Biz tamamen tek kaleye yakın top oynadık. Sadece kontratak yapacaklardı, oyuncularımıza da bunu söyledik. 3-4 gündür hep bunun üzerine çalışıyorduk. İlk gelen korner gol oldu. Ondan sonra beraberliği yakaladık. Boli’nin pozisyonu gol olsa ve 2-1 öne geçsek maç çok farklı bir yöne gidebilirdi."

'Rakibimiz çok istedi ve çok mücadele etti'

Altıparmak, ikinci devrenin başında yedikleri penaltı golüyle oyun düzenlerinin tamamen bozulduğunu belirterek, "3-1 olduktan sonra oyunu kurtarma adına Bah hamlesini yaptık ve 3-2’yi yakaladık. Belki oyun tekrar bizim hakimiyetimize geçerken 10 kişi kaldık. Rakibimiz çok istedi ve çok mücadele etti, şansları da vardı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

'Hasan’la da konuştuk ve kendini yorgun hissettiğini söyledi'

Müsabakada yedek kulübesinde yer alan Hasan Kılıç’ta karşılaşmadan önce Kovid-19 bulguları saptandığını, o nedenle takımla İzmir’e gelmediğini belirten Altıparmak, "Biz Cuma günü İzmir’e geldik. Hasan’ın tekrar test yaptırması gerekiyordu ve o gün akşam negatif olduğu anlaşıldı. Gece saat 2 gibi Samsun’dan direkt uçakla gelebildi İzmir’e. Hasan’la da konuştuk ve kendini yorgun hissettiğini söyledi. O yüzden Hasan’ı oynatmadık." ifadelerini kullandı. (AA)







