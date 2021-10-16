TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor'a konuk olan Yılport Samsunspor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda lider Ümraniyespor'un 10 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Menemenspor'un haklı bir galibiyet aldığını vurgulayan Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

''Rakibimiz bugün çok istedi. Çok mücadele ettiler. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Onları tebrik ediyorum. Futbol isimlerle oynanmıyor. Sahada mücadele ederek oynanıyor. Ne yazık ki son iki maçta bu mücadelede eksik kaldık.''







