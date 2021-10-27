Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlendiği basın toplantısında, 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını değerlendirdi.

Göreve geldikten sonra takımı analiz ettiklerini ve eksik yönlerini gördüklerini anlatan Çapa, "Geçiş oyunlarında ve takım savunmasında sıkıntı vardı ancak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu sıkıntıyı iyi çözdüğümüzü düşünüyorum. Sahada iyi şeyler gördük. Son 10 haftayı incelediğimizde eksik olduğumuz yerler var. Bu yönlerimizi çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar oynanan maçlarda attığımız gollerin şekline baktığımız zaman geçiş oyunu fazla var ama atmış olduğumuz gol yok. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Burada tabii önde oynayan oyuncuların performansı ve bu oyuncularının çok fazla bir arada oynamaması gibi etkenleri gidermeye çalışacağız. Erzurumspor maçında ilk adımı attık, artık Bandırmaspor karşılaşmasını kazanarak merdivenleri basamak basamak yukarı çıkmak istiyoruz." dedi.

Ligde hedefe oynayan takımlar arasındaki puan farkının çok fazla olmadığına işaret eden Çapa, "Alacağımız bir galibiyet veya mağlubiyet sıralamadaki konumumuz ve camianın ruh halini belirleyecek. Bandırmaspor maçı o yüzden çok önemli bir karşılaşma. Oyuncularımız Erzurumspor maçında yaptıklarının üzerine biraz koyup mücadele ederse iyi bir sonuçla Samsun’a döneriz." ifadesini kullandı.

" Biz ligi 1. sırada bitirmek isteriz"

Takımın hedefleri konusunda da bilgi veren Çapa, "İstemek ile uygulamak arasında fark var. Biz ligi 1. sırada bitirmek isteriz. Bunu herkes ister. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda da gerçekçi olmamız gerekiyor. Amacımız, devre arasına en az ilk 6 içinde girebilmek. Ondan sonra ilk 6 içindeki puanlamaya göre, yukarıdaki takımların puanlamasına göre bir rapor yapıp, yönetimin istediklerini de dinledikten sonra o doğrultuda rapor hazırlayıp, yönetime veririz. Ondan sonra da değerlendirirler ve gereğini yapıp eksiklikleri tamamlarlar." diye konuştu.

Çapa, Alen Melunovic’in sakatlığının devam ettiğini, Vukan Savicevic’in ise takımla idmanlara başladığını ancak kondisyon eksiğinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi. (AA)