Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Altınordu ile oynanan ilk maçta son dakikalarda yakaladıkları penaltıyı gole çeviremedikleri için avantaj kaçırdıklarını söyledi.

Futbolun ince çizgiler üzerine gidip gelen bir oyun olduğuna işaret eden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçı 1-1’e getirseydik ikinci maç için bugünden daha fazla umutlu olacaktık ama bu fırsatı değerlendiremedik. Bizim takımımızın kalitesi, oyuncularımızın istediği, arzusu ve karakteri bu skorun üstesinden gelecek seviyededir. Artık çok fazla söze gerek yok her şey oyuncularımızın elinde. Ben oyuncularımızın cumartesi günü kendilerine yakışan oyunu sahaya koyacaklarına, iyi mücadelenin yanına güzel futbolu ekleyeceklerine ve bizi önce finale sonrasında Süper Lig’e çıkaracaklarına inanıyorum."

Takımda İlyas Kubilay Yavuz’un hafif sakatlığı bulunduğunu aktaran Sağlam, "Tomane ilk defa takımla çalışmalara katıldı. Onun durumunu da gözlemleyeceğiz. Ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum, Altınordu maçında kim oynarsa oynasın herkes birbirine destek olacak ve bu maçı geçip finale adımızı yazdıracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tecrübeli oyuncu Mucahit Albayrak ise play-off ilk maçında 1-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Bu sonuç bizim için kötü oldu. Tur atlamak zor gibi gözükse de ben finale adımızı yazdıracağımıza inanıyorum. Kaliteli bir takıma sahibiz ve iyi bir taraftarımız var. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanıp, finale çıkacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü sahasında Altınordu ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular, pas çalışması ile ısınma, 4’e 4 jokerli oyun ve 5’e 5 yarı sahada oyun çalışması yaptı. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Yasin Öztekin takımdan ayrı koşu yaptı.

AA