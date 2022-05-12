Samsunspor, teknik direktörlük görevi için boşta bulunan Çağdaş Atan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve ekibinin Atan ile yaptığı son görüşme olumlu havada geçti. İki taraf arasındaki rakamsal pürüzler de giderilince Çağdaş Atan ile el sıkışıldı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, 4 Mayıs tarihinde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, takımı yeni sezonda çalıştıracak olan teknik direktörü 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını söylerken "Hocamız, hem takımın değerlendirmesi, hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içerisinde olacak. Biz de hocamız ile Samsun'u tanıştırma hedefindeyiz. O konuda da epey bir mesafe kat ettik" ifadelerini kullanmıştı.

ALANYASPOR MACERASIYLA ÖNE ÇIKTI

Çağdaş Atan, saha dışındaki kariyerine Alanyaspor 'da öncelikle Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörü olarak başlamıştı. Atan, Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş 'ın yardımcı antrenörlüğü görevini yürütürken, Alanyaspor'un teklifini kabul ederek Akdeniz ekinin teknik direktörü olmuştu.

Çağdaş Atan'ın ismi daha önce de Altay ile anıldı. İzmir ekibi, genç teknik adamla ocak ayında imza aşamasına gelmiş ancak anlaşma son anda gerçekleşmemişti.

İLK 3 MAÇIN ARDINDAN YOLLAR AYRILDI

Sezona 15 Ağustos'ta Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek başlayan, ikinci haftada 21 Ağustos'ta konuk ettiği Altay'a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, üçüncü haftada 28 Ağustos'ta dış sahada Atakaş Hatayspor'a 5-0 kaybetmişti.

Bu maçın ardından yollar ayrılırken Akdeniz temsilcisi, Atan yönetiminde geride kalan üç hafta sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan topladı ve ligde 13. sırada yer alıyordu.

"SORUNUZ YOK MU ARKADAŞLAR?"

Genç teknik adam Alanyaspor'u çalıştırırken basın toplantısında çok konuşulan diyaloglar yaşanmıştı.Çağdaş Atan'ın, Alanyaspor döneminde Beşiktaş karşılaşması sonrasında basın toplantısında maç değerlendirmesi sonrası soru-cevap bölümüne geçilmişti.

Odadaki basın mensuplarından soru gelmeyince Atan 'Sorunuz yok mu arkadaşlar' şeklinde tepki göstermiş ve ardından muhabirlerden herhangi bir yanıt gelmeyince sinirlenip 'Basına da gerek yok' sözleriyle odayı terk etmişti.

Atan, daha sonra Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Beşiktaş ile oynadıkları maçın sonunda yaşananlara atıfta bulunmuş ve basın toplantısına giriş yaparken "Bak şimdi nasıl soru soruyorsunuz (gülerek), demek ki bir uyarı lazımmış" ifadelerini kullanmıştı.

ALANYA İLE 47 MAÇA ÇIKTI

2020-2021 sezonunun ilk haftasında Alanyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan 42'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i Avrupa Ligi elemesi olmak üzere 47 maça çıktı.

41 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 21'inde galibiyet sevinci yaşadı. Alanyaspor, Atan yönetiminde çıktığı karşılaşmaların 8'inde rakipleriyle berabere kaldı, 18'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Bir önceki sezon Erol Bulut'un ayrılmasıyla 3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Atan yönetiminde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla 24 Eylül 2020'de deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, rakibine 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti.

Geçen sezon Çağdaş Atan yönetiminde ligi 7. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek elenmişti.

Kaynak: Hürriyet