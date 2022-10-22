Samsunspor seri yakalamak istiyor

1. Lig takımlarından Samsunspor, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 maçta puan kaybı yaşadı. Kırmızı-Beyazlılar, Keçiörengücü ve Eyüpspor'un 5 puan arkasında kalırken, 1 maç eksikleri bulunan Boluspor, Pendikspor ve Çaykur Rizespor gibi takımların da gerisinde kalarak 8. sırada yer aldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, üst grupla aralarında büyük bir puan farkı olmadığını belirterek, galibiyet serisi yakalayarak tırmanışa geçmek istediklerini ifade etti.