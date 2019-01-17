Samsunspor şehitleri için anma töreni düzenlenecek

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personelleri için İstanbul’da yaşayan Samsunlular, "ÇADEF" Çarşamba Dernekler Federasyonu öncülüğünde Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezinde 20 Ocak Pazar saat 19.00 da bir anma programı düzenleyecekler.

17 Ocak 2019, Perşembe 00:18
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Samsunspor şehitleri için anma töreni düzenlenecek

20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor maçına giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs karlı bir ocak sabahı Havza ilçesi yakınlarında karşı yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışmış, bu kazada 5 kişi (Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, ZoranTomiç ve şoför Asım Özkan) hayatını kaybetmişti. Samsun halkını derinden yaralayan bu kazanın 30.cu yıldönümünde İstanbul’da yaşayan Samsunlular "ÇADEF" Çarşamba Dernekler Federasyonu öncülüğünde Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezinde 20 Ocak Pazar saat 19.00 da bir anma programı düzenleyecekler.

Programa o yıllarda Samsunspor kaptanlığını yapan şu anda Samsunspor yöneticisi Emin Kar, yine kazada yaralanan Kasım Çıkla ve kaza sırasında karşılaştıkları Çarşambaspor otobüsündeki sporculardan Adnan Öztekin konuk olarak katılacak. İstanbul’da ilk kez düzenlenecek bu etkinliğe yoğun bir Samsunlu taraftarın katılması bekleniyor.

Anma programını düzenleyen ÇADEF Çarşamba Dernekler Federasyonu Başkanı Hayati Sözen; “Amacımız taraftar olarak Samsunspor'umuzun geçmişine ve geleceğine sahip çıkmak, bu kazada hayatını kaybedenleri anmak, yaralananlara yalnız olmadıklarını güçlü bir şekilde hissettirmektir.“ dedi. 


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