TFF 2. Lig'in 30. haftasında 62 puanlı Samsunspor, 60 puanlı Sarıyer'i konuk edecek. Taraftarı önünde galip gelmek isteyen Samsunspor, lider Keçiörengücü'nün puan kaybetmesini bekleyecek. Geçen hafta Bayrampaşa karşısında şok bir mağlubiyet alan Sarıyer ise, Samsunspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Samsunspor - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma Haberaks Tv'den ekranlara gelecek.

İsmail Uyanık'ın sezon başı başkan seçilmesiyle iddialı bir takım kuran Samsunspor'da hedef Spor Toto 1. Lig'e şampiyon olarak çıkmak. Lider Keçiörengücü'nün 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan İsmet Taşdemir'in öğrencileri rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Bayrampaşa ve Niğde Anadolu galibiyetleriyle seri yakalayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz hafta Keçiören ile 1-1 berabere kalmıştı.

3 maçtır kaybetmeyen Samsunspor, Sarıyer maçının ardından Hacettepe, Utaş Uşakspor, Manisaspor ve Sakaryaspor ile karşılaşıp ligi noktalayacak.

Konuk ekip Sarıyer ise iyi başladığı ligi güzel bitirmek istiyor. Haftalar boyunca liderlik koltuğunu kimselere bırakmayan Sarıyer, yaşadığı düşüşün ardından koltuğu kaptırmıştı. 60 puanla 4. sırada yer alan İstanbul ekibi, Kastamonuspor ve Bayrampaşa'ya 2-0 yenilmesiyle zirve yolunda ağır darbe almıştı.

Serdar Bozkurt'un öğrencilerinin Samsun deplasmanından puan ya da puanlar almaktan başka çaresi yok. Sarıyer, Samsunspor maçının ardından lider Keçiörengücü, Niğde Anadolu, Hacettepe ve Utaş Uşakspor'la karşılaşıp ligi son noktayı koyacak.