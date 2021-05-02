Samsunspor şansını son maça taşıdı

İyice kızışan zirve yarışında kritik maçlardan biri de Samsun’daydı. Samsunspor, geçen hafta düşmesi kesinleşen Ankaraspor’la karşılaştı. Kırmızı-Beyazlılar’ın farklı kazanması beklenen mücadele bir ara hayli stresli bir hâl aldı. 25. dakikada Nadir’in pasında Yasin’in golüyle öne geçen Karadeniz ekibine Ankaraspor adına Darko Bodul, 49. dakikada karşılık verdi. Ankaraspor’un golü şok etkisi yaratırken teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın oyuna müdahaleleri çabuk yanıt buldu. 64’te Samsunsporlular’ı rahatlatan gol, Nadir Çiftçi’nin asisti, Veli Çetin’in vuruşuyla geldi. 73’te ise maça son noktayı oyuna sonradan giren İlyas Kubilay Yavuz koydu. Tecrübeli oyuncu Gökhan Karadeniz’in pasını gole çevirdi. Maç 3-1 bitti.

Adanaspor’un iddiası yok

Samsunspor yarışı aynı rakipleri gibi kayıp yaşamadan son haftaya taşımayı başardı. Karadeniz ekibi ligde herhangi bir iddiası kalmayan Adanaspor’la kader maçına çıkacak. Şu anki tabloda Samsunspor ilk 2’nin dışında.